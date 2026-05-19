Кирилл Дмитриев создал аккаунт в социальной сети WеСhat

Мария Гоманюк
Там политик собирается делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве и актуальными инвестиционными наблюдениями.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев завел аккаунт в социальной сети WeChat — приложении китайской компании Tencent. Об этом сообщили в пресс-службе РФПИ.

В приветственном сообщении Дмитриев объяснил, какие темы планирует освещать на новой площадке. По его словам, он будет писать о мировой экономике, инвестициях и предпринимательских идеях.

«Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства», — отметил Дмитриев в сообщении в WeChat.

До этого, как писал 5-tv.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций обратил внимание на публикацию американской газеты The Wall Street Journal о проблемах европейских лидеров. Дмитриев заявил, что, по его мнению, руководство стран Европейского союза уже не в силах скрывать свои неудачи.

До этого Дмитриев прогнозировал крупный энергетический кризис. По его словам, мир пока не до конца осознает масштаб возможных последствий, хотя часть политиков и экспертов начинает задумываться о рисках.

