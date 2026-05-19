Осадчий получил премию АПКиТ за операторскую работу в сериале «Фишер. Затмение»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Проект вышел в 2025 году и представляет собой криминальную драму с элементами психологического триллера, основанную на реальных событиях.

Кто получил премию за операторскую работу в сериале Фишер

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оператор сериала «Фишер. Затмение» Максим Осадчий победил на премии АПКиТ

Российский кинооператор, актер и режиссер клипов Максим Осадчий стал победителем в номинации «Лучшая операторская работа» на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Награду он получил за работу над сериалом «Фишер. Затмение».

Производством проекта занималась «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink.

«Фишер. Затмение» — второй сезон российского детективного триллера «Фишер». Проект вышел в 2025 году и представляет собой криминальную драму с элементами психологического триллера, основанную на реальных событиях.

Действие нового сезона разворачивается после того, как маньяк Фишер, которого играет актер Андрей Максимов, оказался в тюрьме. В небольшом южном городе Курортном начинается новая серия преступлений: сначала пропадают дети, а затем происходят убийства молодых девушек.

Расследование ведут следователи Евгений Боков, Надежда Райкина и Иван Злобин. Их роли исполнили актеры Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Никита Худяков.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» получил премию АПКиТ за лучшую оригинальную музыку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

21:53
Нововведения и обмен опытом: как прошел первый день Всероссийского съезда учителей физкультуры
21:48
Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине
21:44
В Дмитровском районе Подмосковья загорелись склады
21:33
«Три кота» стал лучшим анимационным сериалом на Премии АПКиТ
21:30
Запирали в туалетах и смеялись: почему Милана Хаметова ненавидит школу
21:29
Любимова указала на успех фильма «Красный шелк» в китайском прокате

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
В Москве начался сезон клубники: где купить свежие ягоды
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео