Осадчий получил премию АПКиТ за операторскую работу в сериале «Фишер. Затмение»

Оператор сериала «Фишер. Затмение» Максим Осадчий победил на премии АПКиТ

Российский кинооператор, актер и режиссер клипов Максим Осадчий стал победителем в номинации «Лучшая операторская работа» на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Награду он получил за работу над сериалом «Фишер. Затмение».

Производством проекта занималась «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink.

«Фишер. Затмение» — второй сезон российского детективного триллера «Фишер». Проект вышел в 2025 году и представляет собой криминальную драму с элементами психологического триллера, основанную на реальных событиях.

Действие нового сезона разворачивается после того, как маньяк Фишер, которого играет актер Андрей Максимов, оказался в тюрьме. В небольшом южном городе Курортном начинается новая серия преступлений: сначала пропадают дети, а затем происходят убийства молодых девушек.

Расследование ведут следователи Евгений Боков, Надежда Райкина и Иван Злобин. Их роли исполнили актеры Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Никита Худяков.

