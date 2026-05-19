Защита корреспондента Полторанина подаст иск о возмещении ему морального вреда

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 35 0

Судебная инстанция сохранила меру пресечения фигурантам расследования.

Фото, видео: Известия/Анна Проскурина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита корреспондента «Известий» Алексея Полторанина намерена подать гражданский иск о моральном ущербе, причиненном журналисту. Об этом 5-tv.ru после судебного заседания сообщил адвокат потерпевшей стороны Вячеслав Бойков.

По словам юриста, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Павлу Погосяну — одному из фигурантов уголовного дела. Арест сохранен до 25 июля. Как уточнил Бойков, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о продлении ареста и другим обвиняемым.

«Сегодняшнее заседание прошло для потерпевшей стороны довольно-таки положительно. Судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Погосяна. <…> Планируем также в ближайшее время заявить гражданский иск о моральном вреде и, соответственно, материальной ответственности обвиняемых», — заявил адвокат.

Он также отметил, что в рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз. По словам Бойкова, завершить необходимые исследования в течение предыдущих двух месяцев следствие не успело.

Следственные органы считают, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от суда либо оказать давление на свидетелей. Кроме того, проверяется информация о возможных связях фигурантов в правоохранительных структурах.

Сам Павел Погосян во время заседания выразил сожаление в связи с произошедшим, однако отверг обвинения в применении насилия к журналисту.

Нападение на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина произошло 25 марта в Подольске. По данным следствия, журналист готовил материал о незаконных схемах перепродажи автомобилей с так называемыми «красивыми» государственными номерами. Во время работы над расследованием на него напали несколько человек.

Алексей Полторанин — военный корреспондент, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За храбрость». После нападения журналист получил травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

21:53
Нововведения и обмен опытом: как прошел первый день Всероссийского съезда учителей физкультуры
21:48
Небензя заявил о тупике в переговорах по Украине
21:44
В Дмитровском районе Подмосковья загорелись склады
21:33
«Три кота» стал лучшим анимационным сериалом на Премии АПКиТ
21:30
Запирали в туалетах и смеялись: почему Милана Хаметова ненавидит школу
21:29
Любимова указала на успех фильма «Красный шелк» в китайском прокате

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
В Москве начался сезон клубники: где купить свежие ягоды
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео