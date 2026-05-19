Защита корреспондента Полторанина подаст иск о возмещении ему морального вреда

Защита корреспондента «Известий» Алексея Полторанина намерена подать гражданский иск о моральном ущербе, причиненном журналисту. Об этом 5-tv.ru после судебного заседания сообщил адвокат потерпевшей стороны Вячеслав Бойков.

По словам юриста, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Павлу Погосяну — одному из фигурантов уголовного дела. Арест сохранен до 25 июля. Как уточнил Бойков, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о продлении ареста и другим обвиняемым.

«Сегодняшнее заседание прошло для потерпевшей стороны довольно-таки положительно. Судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Погосяна. <…> Планируем также в ближайшее время заявить гражданский иск о моральном вреде и, соответственно, материальной ответственности обвиняемых», — заявил адвокат.

Он также отметил, что в рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз. По словам Бойкова, завершить необходимые исследования в течение предыдущих двух месяцев следствие не успело.

Следственные органы считают, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от суда либо оказать давление на свидетелей. Кроме того, проверяется информация о возможных связях фигурантов в правоохранительных структурах.

Сам Павел Погосян во время заседания выразил сожаление в связи с произошедшим, однако отверг обвинения в применении насилия к журналисту.

Нападение на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина произошло 25 марта в Подольске. По данным следствия, журналист готовил материал о незаконных схемах перепродажи автомобилей с так называемыми «красивыми» государственными номерами. Во время работы над расследованием на него напали несколько человек.

Алексей Полторанин — военный корреспондент, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За храбрость». После нападения журналист получил травмы.

