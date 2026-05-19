Запирали в туалетах и смеялись: почему Милана Хаметова ненавидит школу

Милану Хаметову часто обижали в школе из-за ее блогерской деятельности

Инфлюенсера Милану Хаметову часто обижали в школе из-за ее блогерской деятельности. Доходило до того, что одноклассники запирали ее в туалете. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Не одна дома 3. Выпускной».

Именно из-за этого Хаметова стала учиться онлайн, и об этом решении девушка еще ни разу не пожалела. Однако выпускного как такового у нее не будет.

«Мне в школе всегда не очень нравился вайб. Ко мне не сильно хорошо относились, поэтому для меня это достаточно нехорошие воспоминания. Сейчас мне, в целом, хорошо. Я учусь, готовлюсь к экзаменам», — рассказала 16-летняя Хаметова.

Милана призналась, что хотела бы прожить опыт подготовки к такому важному мероприятию в реальной жизни, но зато она смогла это сделать в новом фильме.

По словам блогера, в детстве она часто «наваливала кринжа» во время съемок видео, которые часто кто-то выкладывал в школьные чаты. Это и становилось зачастую причиной насмешек и издевательств. Более того, даже некоторые учителя, по ее словам, специально занижали ей оценки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Пересильд осудила журналистов за статьи о дочери. Актриса пообещала, что больше не будет отвечать на вопросы, касающиеся семьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.