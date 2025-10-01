Отеки, хрипы, слабость: как у собак могут проявляться проблемы с сердцем

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Как своевременно выявить проблему и продлить жизнь пушистому другу?

Как распознать болезни с сердцем у собак

Фото: www.globallookpress.com/Ferrari

Ветеринар Шеляков назвал хрипы и отеки у собак причинами болезней с сердцем

Одышка на прогулке, синие десны и внезапная слабость у собаки может свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как распознать симптомы и чем помочь своему питомцу, рассказал URA.RU ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По мнению эксперта, заподозрить проблемы со здоровьем у четвероного друга помогают типичные бытовые сигналы. Среди них: учащенное сердцебиение в покое, частое «влажное» дыхание, свист или хрипы, быстрая утомляемость или внезапная слабость, эпизоды предобморочного состояния, отеки лап и мордочки, а также резкое похудение, апатия, отказ от игр или же наоборот - быстрый рост живота.

Врач Михаил Шеляков рекомендует при наличии хотя бы одного из этих симптомов у питомца незамедлительно обратиться к специалисту. По его словам, только в ветеринарной клинике смогут провести полноценную диагностику и установить наличие застойной сердечной недостаточности, при необходимости, провести кардиохирургию и назначить лечение.

Шеляков перечислил главные «ускорители» сердечно-сосудистых заболеваний у собак. Это наличие лишнего веса, стресса (шумные города и частые перевозки), паразитов («сердечные черви»), избыток соленого, копченого или острого в рационе питомца и перегрев в жару.

Эксперт призвал хозяев соблюдать правильных режим дня своего четвероного друга, заботясь о его режиме дня, питании и выборе амуниции. Он порекомендовал ограничить консервы и лакомства с высоким содержанием натрия, а также использовать шлейку вместо ошейника во время прогулок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые выяснили, как ИИ помогает расшифровывать речь животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

