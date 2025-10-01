«Можно избавиться»: зачем Трампу нужен шатдаун в США

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

C 1 октября в Штатах начинается новый финансовый год, но бюджет так и не был согласован.

Что такое шатдаун в США и зачем он нужен Трампу

Фото: Reuters/Nathan Howard

Трамп: шатдаун в США позволит избавиться от демократических вещей

Президент США Дональд Трамп заявил, период возможной приостановки работы правительства может быть использован для избавления от некоторых «демократических вещей», которые не нужны стране. Об этом он поведал журналистам.

«Демократы хотят все закрыть. А когда ты что-то закрываешь, приходится проводить увольнения. Значит, нам пришлось бы уволить много людей, на которых это сильно повлияло бы. <…> Последнее, что мы хотим делать — это закрывать всё. Хотя, во время „шатдаунов“ можно избавиться от множества вещей, которые нам не нужны», — прокомментировал Трамп.

С 1 октября в Штатах начинается новый финансовый год, но бюджет на новый период до сих пор не был согласован. Если республиканцы и демократы не смогут договориться о выделении средств — произойдет так называемый шатдаун, и федеральные ведомства прекратят работу.

Что такое шатдаун?

Шатдаун — это блокировка финансирования американских госорганов в результате непринятия бюджета конгрессом. Он происходит, если до 1 октября Конгресс не успевает принять закон о бюджете, а президент — подписать его.

Госслужащим это грозит принудительными неоплачиваемыми отпусками.

Работать продолжат, но денег за это получать не будут, правоохранительные органы и некоторые другие «критические» службы. По закону, который был принят в 2019 году, госслужащим задним числом начисляется зарплата за все дни шатдауна.

Шатдауны обычно затрагивают не более 25% федеральных расходов, подлежащих обязательному ассигнованию Конгрессом.

«Можно избавиться»: зачем Трампу нужен шатдаун в США
