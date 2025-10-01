Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией

Политолог Солонников: Запад готовит провокацию в Балтийском море

Страны НАТО провоцируют Россию, задерживая танкеры, якобы связанные с так называемым «теневым флотом РФ». Это можно расценивать как часть подготовки к крупной провокации в Балтийском море. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Дмитрий Солонников.

По его мнению, такие действия нацелены на получение соответствующей реакции Москвы, что, в свою очередь, может привести либо к открытому полномасштабному конфликту с альянсом, либо окончательно перекроет российским торговым маршрутам балтийские порты.

Политолог подчеркнул, что подобные меры представляют собой комплексную информационно-техническую подготовку к «морской блокаде».

«Если Россия это проглотит, как считают на Западе, то закроют Балтийское море для российской торговли, закроют порты, которые есть в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге», — высказался Солонников.

Ранее ВМС Франции задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы связан с «теневым флотом РФ» и перевозил российскую нефть в обход санкций. Париж до сих пор официально не прокомментировал инцидент, а экипаж третий день находится без связи. Само судно на время следственных действий вынужденно будет простаивать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, во сколько Британии обошлись антироссийские санкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX