Стали известны потери Британии из-за антироссийских санкций

Большая часть убытков пришлась на семь крупнейших корпораций королевства.

Аналитики МГИМО: Британия потеряла более $70 миллиардов из-за санкций против РФ

Стало известно, во сколько Британии обошлись антироссийские санкции. В распоряжении «Известий» оказался текст доклада аналитиков МГИМО.

По их данным, экономика королевства потеряла более 70 миллиардов долларов всего за два года с момента ухода из России британских компаний. Большая часть убытков пришлась на семь крупных корпораций. В их числе — нефтегазовые гиганты — «British Petroleum и Shell.

Пока Лондон остается одним из лидеров по количеству антироссийских ограничений. Хотя всего через полгода, после того, как страна отказалась от наших энергоносителей, инфляция там выросла до 11%, побив рекорд почти полувековой давности.

Ранее 5-tv.ru писал, что танкеры ЕС все еще продолжают перевозить российскую нефть. В сентябре в силу вступили новые ограничения на экспорт российской нефти, установленные Евросоюзом и Великобританией. Теперь максимальная цена для третьих стран составляет 47,6 долларов за баррель, что ниже предыдущего уровня в 60 долларов.

