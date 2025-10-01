В 10 раз: Павел Дуров поделился прогнозами на рост биткоина

Основатель Telegram дал большое интервью.

Фото, видео: 5-tv.ru

Дуров спрогнозировал рост биткоина до $1 млн

Павла Дурова пытались отравить семь лет назад. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

Основатель Telegram в 2018 году арендовал дом и заметил, как один из соседей оставил что-то у его двери. Уже через час Дуров почувствовал резкую боль и вскоре потерял сознание.

На восстановление у бизнесмена ушло несколько недель. В интервью он также напомнил о том, как западные спецслужбы хотели заставить его заблокировать неугодные Telegram-каналы. При этом отметил, что именно россияне, несмотря на устоявшееся на Западе мнение, пользуются его соцсетью гораздо активней.

«Русские — невероятно талантливый и стойкий народ. Они в числе первых начинают использовать новейшие функции, которые внедряет Telegram. Они — это первопроходцы», — отметил он.

Вместе с тем, Дуров сделал много других заявлений. Например, он убежден, что однажды биткоин вырастет в цене до миллиона долларов — сейчас он стоит около 110-ти тысяч.

Предприниматель также рассказал, что старается не пользоваться мобильным телефоном, так как он сильно отвлекает и вредит приватности.

В интервью коснулись и личных тем — сколько детей у Дурова. Основатель Telegram признался, что с тех пор, как стал донором биоматериала, не знает, какое большое у него потомство. Но отметил, что, вероятно, даже эти дети будут иметь право на его наследство — но только, если смогут доказать родство.

