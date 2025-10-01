С глаз долой, из квартиры вон: почему нужно выписывать экс-супруга из жилья

Юрист Могилевская: необходимо своевременно выписывать экс-супругу из квартиры

Когда супруги разводятся, тот из них, кто не имеет права на данную квартиру, должен покинуть ее и сняться с регистрационного учета. Увы, не все делают это своевременно — кто-то просто тянет, кто-то пытается шантажировать бывшего мужа или жену, требуя денег за выписку. Юрист Елена Могилевская рассказала aif.ru, чем чревата такая ситуация.

Прежде всего, собственнику квартиры придется платить за услуги ЖКХ за экс-супруга. Есть и более серьезная проблема — если у прописанного в квартире человека родится ребенок, он сможет прописать в жилье и его. По словам юриста, выселить несовершеннолетнего даже через суд намного труднее — считается, что ребенок имеет право жить в квартире родителя.

Кроме того, такую квартиру будет гораздо сложнее продать. Чтобы этого избежать, следует вовремя принимать меры по снятию с регистрационного учета, подчеркивает Могилевская. Если не получилось договориться, нужно, не затягивая, обращаться в суд.

