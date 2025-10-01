С глаз долой, из квартиры вон: почему нужно выписывать экс-супруга из жилья

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

Если не заняться своевременно решением данного вопроса, могут возникнуть проблемы.

Почему важно вовремя выписывать бывшего супруга из квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Могилевская: необходимо своевременно выписывать экс-супругу из квартиры

Когда супруги разводятся, тот из них, кто не имеет права на данную квартиру, должен покинуть ее и сняться с регистрационного учета. Увы, не все делают это своевременно — кто-то просто тянет, кто-то пытается шантажировать бывшего мужа или жену, требуя денег за выписку. Юрист Елена Могилевская рассказала aif.ru, чем чревата такая ситуация.

Прежде всего, собственнику квартиры придется платить за услуги ЖКХ за экс-супруга. Есть и более серьезная проблема — если у прописанного в квартире человека родится ребенок, он сможет прописать в жилье и его. По словам юриста, выселить несовершеннолетнего даже через суд намного труднее — считается, что ребенок имеет право жить в квартире родителя.

Кроме того, такую квартиру будет гораздо сложнее продать. Чтобы этого избежать, следует вовремя принимать меры по снятию с регистрационного учета, подчеркивает Могилевская. Если не получилось договориться, нужно, не затягивая, обращаться в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:08
Подразделение ФСБ РФ уничтожило 11 украинских дронов-разведчиков в ДНР
16:03
Серийный убийца Манишин получил 25 лет колонии за расправу над 11 женщинами
15:58
Ушла от Тутберидзе? Стало известно о возвращении Валиевой на соревнования
15:52
Самолечение — не лучший вариант: как правильно избавиться от насморка
15:37
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
15:19
С глаз долой, из квартиры вон: почему нужно выписывать экс-супруга из жилья

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео