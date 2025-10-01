В Якутии десять дней не могут похоронить погибшую под колесами трактора девочку

Трагедия в Якутии обрастает драматическими подробностями: восьмилетняя девочка из села Юкагир Усть-Майского района, погибшая под колесами трактора, уже десять дней не может быть предана земле. Родителям не разрешают похоронить дочь до проведения обязательной судмедэкспертизы, но специалисты так и не добрались до поселка. Об этом сообщает портал 14.RU.

По информации издания, эксперт должен был прилететь из Якутска 29 сентября, однако рейс авиакомпании «Якутия» снова отменили. Представитель перевозчика пояснил журналистам, что аэропорт в Депутатском, ближайшем к Юкагиру, закрыт из-за погодных условий и не принимает самолеты. Предыдущий рейс также не состоялся 26 сентября, а последний успешный перелет в район был еще 22 числа.

«Сегодня рейс в Депутатский перенесен из-за метеоусловий. Он будет выполнен, как только аэропорт начнет принимать воздушные суда», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Ситуация осложняется и отсутствием инфраструктуры: в Юкагире нет морга, поэтому тело ребенка все это время хранится в холодном доме. Девочка погибла 19 сентября, попав под колеса трактора. Следственный комитет Якутии пока не возбудил уголовное дело, поскольку вскрытие провести невозможно. Ранее следственная группа не выехала на место трагедии из-за отсутствия субсидированных билетов на самолет, теперь же помешала нелетная погода.

