В Якутии десять дней не могут похоронить погибшую под колесами трактора девочку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

В населенном пункте нет морга, тело хранится в холодном доме.

Что случилось с попавшей под трактор девочкой в Якутии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трагедия в Якутии обрастает драматическими подробностями: восьмилетняя девочка из села Юкагир Усть-Майского района, погибшая под колесами трактора, уже десять дней не может быть предана земле. Родителям не разрешают похоронить дочь до проведения обязательной судмедэкспертизы, но специалисты так и не добрались до поселка. Об этом сообщает портал 14.RU.

По информации издания, эксперт должен был прилететь из Якутска 29 сентября, однако рейс авиакомпании «Якутия» снова отменили. Представитель перевозчика пояснил журналистам, что аэропорт в Депутатском, ближайшем к Юкагиру, закрыт из-за погодных условий и не принимает самолеты. Предыдущий рейс также не состоялся 26 сентября, а последний успешный перелет в район был еще 22 числа.

«Сегодня рейс в Депутатский перенесен из-за метеоусловий. Он будет выполнен, как только аэропорт начнет принимать воздушные суда», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Ситуация осложняется и отсутствием инфраструктуры: в Юкагире нет морга, поэтому тело ребенка все это время хранится в холодном доме. Девочка погибла 19 сентября, попав под колеса трактора. Следственный комитет Якутии пока не возбудил уголовное дело, поскольку вскрытие провести невозможно. Ранее следственная группа не выехала на место трагедии из-за отсутствия субсидированных билетов на самолет, теперь же помешала нелетная погода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
«Между двух огней»: как Меган Маркл мешает принцу Гарри воссоединиться с семьей
8:20
«Жуткая находка»: детей весом с кошку спасли из голодного ада
8:18
Эстония начнет продавать оставленные на парковке у границы с РФ автомобили
8:17
В Якутии десять дней не могут похоронить погибшую под колесами трактора девочку
8:11
Ремонт, любовник и собаки: как изменилась жизнь Славы после расставания с Данилицким
8:10
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ

Сейчас читают

Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
В Донецке прошел концерт в День воссоединения Донбасса с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео