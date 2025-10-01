Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Амалия является первой женщиной из голландской монархии, начавшей полноценное обучение в вооруженных силах своего государства.

Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Нидерландов/defensie.nl

Кронпринцесса Нидерландов Амалия начала обучение по программе подготовки к службе в резерве вооруженных сил страны. По информации министерства обороны Нидерландов, она приступила к учебе в Defensity College Амстердама — учебном заведении, где проходит подготовку современный военный резерв.

Уточняется, что в программу входят как теоретические занятия, так и практические модули. Амалия начала с изучения дисциплин, таких как баллистика, тактика и картография.

Несмотря на то, что кронпринцесса в настоящее время не может полностью участвовать во всех физических тренировках из-за недавнего перелома руки, полученного при падении с лошади в июне, она уже активно вовлечена в теоретическую часть обучения и будет работать в исполнительном штабе обороны в качестве работающего студента.

В рамках курса она получила одновременно младшие воинские звания — матроса третьего класса в Королевском военно-морском флоте и солдата третьего класса в сухопутных войсках и военно-воздушных силах.

Представители военного ведомства подчеркнули, что при наборе на военную службу для Амалии не делалось никаких исключений — она прошла полноценное медицинское, психологическое тестирование и проверку безопасности. Заместитель начальника курса майор Петра Гейтеман отметила, что все курсанты обязаны соответствовать строгим требованиям.

Амалия является первой женщиной из голландской королевской семьи, начавшей полноценное обучение и службу в вооруженных силах своего государства. Это отражает стремление монархии к более современной и активной роли в общественной и государственной жизни.

Принцесса Амалия также получила степень бакалавра в Университете Амстердама, где изучала политику, экономику, право и психологию, что дополнительно подчеркивает ее широкую подготовку и сознательный подход к будущей роли наследницы престола.

