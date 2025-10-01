Захарова: выборы в Молдавии — глобальный провал Запада

|
Диана Кулманакова
Они, по словам официального представителя МИД РФ, были основаны на «либеральной диктатуре», а не на демократии и законе.

Как отреагировали в РФ на результаты выборов в Молдавии

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В Молдавии продолжаются репрессии против оппозиции после парламентских выборов 28 сентября. Такие подходы являются диктаторскими. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал. Потому что сделано было настолько все откровенно по-диктаторски, что доказывать обратное просто ни у кого нет возможности. И это не просто позор, это провал», — поделилась дипломат.

По итогам выборов победу одержала правящая проевропейская партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов, тогда как оппозиционные партии в совокупности получили 49,8%. Это позволило партии сохранить абсолютное большинство в 101-местном парламенте — примерно 54 места.

Крупнейший из оппозиционных — «Патриотический избирательный блок», возглавляемый экс-президентом Игорем Додоном, получил около 24%.

После объявления результатов оппозиция заявила о фальсификациях и организовала акции протеста у здания парламента в Кишиневе, пытаясь оспорить официальный итог.

