«Жив, здоров»: Виктор Сухоруков опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Виктор Сухоруков опроверг сообщения о своей госпитализации

Народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с 5-tv опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации. Ряд источников писал, что звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» был экстренно госпитализирован в Москве после жалоб на боль и першение в груди.

«Жив, здоров, и я в пути, сегодня играю, послезавтра играю, а завтра съемки у меня. Я давно уже прекрасно себя чувствую и тружусь», — рассказал актер.

Сухоруков отметил, что с августа находится на гастролях. Весной актер перенес операцию на открытом сердце и проходил реабилитацию в одной из московских клиник под врачебным контролем. В начале марта у него произошел острый инфаркт миокарда. Тогда жизнь Сухорукова спасли врачи, экстренно проведшие коронарное шунтирование при искуственном кровообращении. Артист очень высоко отозвался о работе врачей, назвав ее «гранидозной».

Актер отмечал, что работает с «сумасшедшими» нагрузками. За месяц до инфаркта он побывал с гастролями в шести российских городах и был задействован в съемках фильма «Красавица в Петербурге».



