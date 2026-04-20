«Свободные и бесстыдные»: Ирина Муравьева высказалась о молодых актерах

|
Рита Цветкова
Звезда советских фильмов похвалила новое поколение артистов за смелость в творчестве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рассуждая о своих наставниках, народная артистка России Ирина Муравьева поделилась мнением о современных звездах кино и театра — молодых актерах. В сравнении с прошлым поколением, отметила она, главные роли сегодня играют настоящие смельчаки, готовые полностью открыться перед своим зрителем — без стыда и стеснения.

Как рассказала Ирина Вадимовна корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска», в молодости педагогов она воспринимала как родителей и внимала каждому слову. Этих людей и опыт, который они подарили своим студентам, призналась Муравьева, невозможно забыть.

Сравнивать своих учителей и тех, кто сегодня готовит к выходу на сцену начинающих актеров, звезда советских фильмов не взялась. По словам народной артистки, она не имеет никакого отношения к преподавательскому ремеслу, поэтому не может раздавать оценки. Кого действительно хорошо знает Муравьева, так это своих коллег.

«Я знаю, что артисты поменялись. Они свободны, ничего не боятся в хорошем смысле этого слова. Поэтому они свободные. (Это) очень хорошо. Очень хорошо! На сцене надо быть бесстыдным, как говорил Фоменко (Петр Фоменко, режиссер театра и кино, педагог, создатель и художественный руководитель Московского театра „Мастерская Петра Фоменко“ — Прим. ред.), вот эта мне очень нравится фраза», — заключила актриса.

Как ранее говорила Ирина Муравьева в интервью 5-tv.ru, новое поколение артистов не трепещет перед ветеранами индустрии — молодые люди относятся к старшим с уважением, но проявляют смелость. В юности, призналась звезда, она была в ужасе от упавшей на плечи ноши и боялась даже собственного голоса, не говоря уже о наставниках. И ей нравится, что молодежь не тратит душевных сил на бесконечные страхи.

А вот заслуженный деятель искусств РФ и с недавних пор исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Богомолов ее восхищение не разделяет. Он объяснил, в чем новая поросль уступает профессионалам прошлого.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

