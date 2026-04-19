«Думать своей головой»: Марго Овсянникова о рекламе препаратов от блогеров

Анастасия Антоненко

Сомнительные советы по укреплению организма могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Певица Марго Овсянникова: в вопросе здоровья нужно всегда думать своей головой

Человек должен всегда думать своей головой, прежде чем что-то сделать или купить. Особенно это касается приобретения сомнительных препаратов с потенциальной угрозой вреда здоровью от блогеров. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru певица Марго Овсянникова, более известная как MARGO, на концерте группы «Артик и Асти».

«Каждый человек должен понимать, что, что бы ему ни предложили, нужно всегда думать головой, идти к врачу, а ничего не пить без того, пока ты не посоветуешься с нужным врачом. Поэтому тут нужно на себя рассчитывать. Тут может не блогер тебе сказать, а кто-то из друзей тоже какую-то ерунду посоветовал», — заявила артистка.

Стоит отметить, что блогеры часто продвигают различные препараты под прикрытием «эксперта», который делится личным опытом. В рекламе они часто обещают гарантированный «вау-результат» и полное «очищение организма».

Многие блогеры даже выдумывают себе биографии, приписывают научные степени и опыт, чтобы выглядеть авторитетно. За такое продвижение псевдополезных препаратов они получают процент от продаж.

Важно помнить, что перед приобретением какого-либо препарата нужно проконсультироваться с врачом. Так, в 2023 году СМИ писали о трагическом случае с 22-летней Анной Колядой, которая принимала препарат «Лаеннек» без назначения врача. Девушка хотела укрепить иммунитет, однако спасти ее не удалось.

