Время мощной встряски: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 6 по 12 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Энергии как сонные мухи, переходящие в режим холодов. Неделя с днем потери и двумя звездами болезней предлагает всего два дня, в которые допустимо заниматься чем-то значительным — понедельник и вторник. Остальные дни больше подходят для рутинных задач, встреч.

Понедельник, 6 октября 2025 года

День Каменной обезьяны

В этом дне много энергии, которая будет проявляться весьма активно благодаря Полнолунию. Эмоции и все внутренние процессы достигают своего пика. Могут быть споры, из которых нужно стараться выходить дипломатично. Звезда Небесного благословения дает дополнительные позитивные энергии этому дню.

Однако звезда Болезней накладывает на него ограничения — к врачам лучше отправляться в другой день. В такой день хорошо отправляться в путешествие, заключать договоры после длительных переговоров, завершать процессы начатые ранее. Активность сегодня способна принести благосостояние в вашу семью и удачу для потомков.

Совет: это период, когда можно переходить к новым начинаниям и заявлять о себе.

Вторник, 7 октября 2025 года

День Земляного петуха

Последний день месяца деревянного петуха. Подойдет для обращения к врачу, переговоров, планирования, свиданий, начала обучения. В этом дне может быть много неожиданных вводных. Также может выйти на свет неприглядная тайна из-за малоприятной структуры Земная сеть расставлена.

Совет: важно не терять веру в успех, даже если прогресс кажется незначительным. «Даже самый великий путь начинается с маленького шага».

Среда, 8 октября 2025 года

День Стальной собаки

Месяц собаки начинается со дня собаки. Не следует слишком рассчитывать на поддержку энергий из-за структуры Венера встречает звезду. День может быть хорош для разработки планов, бережного начала. Также хорошо в такой день заниматься очищением, генеральной уборкой и расхламлением. Завершение процессов поддержит энергия Луны, которая входит в убывающие фазы.

Совет: важно проявить терпение и мудрость, не растрачивать силы попусту.

Четверг, 9 октября 2025 года

День Золотой свиньи

День разрушителя, который противодействует энергиям года, не может поддержать созидания. К тому же, он обладает очень низким уровнем энергии. Поэтому не годится для чего-либо важного. Структура Белый тигр в ярости не сулит ничего хорошего для тех, кто наметит много дел на этот день.

Совет: время индивидуальных амбиций прошло — настало время коллективных достижений.

Пятница, 10 октября 2025 года

День Водной крысы

Ослабленная энергия дерева делает этот день неблагоприятным для важных дел. Рутинные дела, подписания документов, сбор долгов, инвестирование пройдут нормально благодаря звезде направляющей матрицы Джи Фу и сразу двум хорошим структурам.

Совет: время мощной встряски и обновления. «Летящая птица не падает вниз, пока у нее расправлены крылья».

Суббота, 11 октября 2025 года

День Водного быка

Малый красный охват оказывает неблагоприятное влияние на этот день. Его энергии довольно слабые, он хорош для планирования, отдыха. Однако он годится решения вопросов здоровья благодаря структуре Небесный благородный в сочетании.

Совет: период, когда важно найти баланс между внешним обликом и внутренним содержанием, между материальным и духовным. Помните: настоящая красота и успех рождаются изнутри.

Воскресенье, 12 октября 2025 года

День Деревянного тигра

День потери лучше всего сделать выходным. Никакие инициативы ни в одной жизненной сферы не увенчаются счастливым завершением. Лучшее применение этого дня — уборка, расхламление. Когда вы осознанно «теряете» вещи, выбрасывая ненужное в мусор. Либо проведите его с удовольствием за любимой книжкой, фильмом или сериалом, осознанно «теряя» свое время и вкладывая свои усилия в отдых. Кроме того, это день болезней — поэтому постарайтесь его не использовать для визитов к врачу.

Открою секрет — следующая неделя также начинается с дня потери, поэтому на понедельник слишком много не планируйте.

Совет: период подведения итогов и завершения начатых дел. Время, когда важно оглянуться назад и оценить достигнутое, но при этом сохранять бдительность и готовность к новым вызовам.

