Мстят за вожака: в Индии волки растерзали четверых детей и пожилую пару

Еще два десятка местных жителей получили ранения.

Hindustan Times: В Индии волки растерзали четверых детей и пожилую пару

Волки-людоеды растерзали пожилую пару и четверых детей. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, стая волков-людоедов в этом районе действует с начала сентября 2025 года. За три недели хищники убили шесть человек — четверых детей и пожилую пару, еще два десятка жителей получили ранения. Один ребенок, которого утащили волки, так и не найден.

Для охраны населения и поиска хищников задействованы 21 оперативная группа лесного ведомства и другие специалисты. При очередной попытке атаки на детей 28 сентября сотрудники лесного ведомства открыли огонь по волку, который выскочил из кустов.

Ранее в 2024 году в округе Бахрайч действовала та же стая, которая за несколько месяцев совершила десятки нападений и убила десять человек, преимущественно детей. Тогда вожак стаи, хромавший после несчастного случая, долгое время скрывался, но в начале октября прошлого года его удалось устранить.

По словам специалистов, нападения совершают азиатские волки — подвид серых волков, обитающих в Индии и близлежащих странах. Взрослые особи достигают 45–75 см в холке и весят 25–32 кг. По одной из версий, вожак мстит людям за хромоту, по другой — охотится на людей, так как не способен догнать диких животных.

