В строгой секретности: в Киев приехала сестра британского короля Анна

В Киев приехала сестра британского короля Карла III Анна

Принцесса Анна, сестра короля Великобритании Карла III, совершила визит в Киев. Поездка проходила в условиях строгой секретности и был организован по просьбе Министерства иностранных дел Великобритании. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

В Киеве принцесса Анна встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой Зеленской. Помимо официальных встреч, сестра короля посетила Центр защиты прав детей. Она также встретилась с женщинами-полицейскими и боевиками Вооруженных сил Украины.

Это уже второй визит королевских особ Великобритании в Украину за последний месяц — ранее Киев посетил принц Гарри. Герцог Сассекский встретился с премьер-министром Юлией Свириденко и посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Принцесса Анна — член британской королевской семьи, единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, а также младшая и единственная сестра ныне правящего короля Карла III. По состоянию на 2025 год она продолжает исполнять многочисленные общественные функции, представляя королеву и королевскую семью в Великобритании и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.