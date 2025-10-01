Актерский состав фильма «Буратино» пополнился новыми звездными фамилиями

Актерский состав музыкального фэнтезийного фильма режиссера Игоря Волошина «Буратино» пополнился новыми звездными фамилиями. Среди них — зоолог Николай Дроздов, комик Антон Шастун и певец Ваня Дмитриенко. Трое знаменитостей озвучат в сказочной киноленте тараканов. Об этом сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

Уточнялось, что тараканы Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло — это оригинальные анимационные персонажи из сценария сказки, написанной сценаристами Андреем Золотаревым, Аксиньей Борисовой и Алиной Тяжловой. Герои выступят в качестве проводников в историю Буратино, с которым они знакомы с момента его появления на свет.

В образе самого молодого таракана, Джованни, окажется Ваня Дмитриенко. По сюжету он чаще принимает сторону либо собрата Антона, либо Алессандро, которые постоянно спорят.

При этом таракан Антон предстанет как простой и честный русский мужчина, который готов всегда постоять за своих друзей. Периодически он дает Буратино достаточно неожиданные советы.

«Это важный герой, на нем держится и завязка сюжета, и юмор. Никогда бы не подумал, что тараканы такие классные!» — поделился эмоциями исполнитель роли Шастун.

Самого взрослого и мудрого таракана Алессандро озвучит Николай Дроздов. Этот персонаж дольше всех прожил в каморке Карло и успел перечитать все имеющиеся книги. У него философское отношение к жизни. К тому же он любит красиво и сложно говорить, бравируя своим образованием.

Новую версию Буратино в кино исполнит юная актриса Виталия Корниенко с помощью компьютерной технологии «захвата движения» (motion capture). Другие роли распределилась следующим образом: папу Карло сыграет актер Александр Яценко, Мальвину — актриса Анастасия Талызина, Артемона — актер Марк Эйдельштейн, Пьеро стал актер Степан Белозеров, Арлекином предстанет актер Рузиль Минекаев.

В главного злодея Карабаса перевоплотится продюсер и режиссер Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром станет актер Лев Зулькарнаев. Мошенников Алису и Базилио сыграют актеры Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

В прокат сказка «Буратино» выйдет 1 января 2026 года, что произойдет спустя ровно 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино».

