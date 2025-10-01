В ФИФА не видят препятствий для футбольного матча между Россией и США

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Итоговое решение остается за РФС.

Будет ли футбольный матч между Россией и США

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В ФИФА не видят препятствий для проведения товарищеского матча между национальными сборными России и США. Об этом сообщает Sport24.

«В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи», — отметил матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста в разговоре с изданием.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Таким образом, команда проводит только товарищеские матчи. В сентябре 2025 года российская сборная сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1), а в октябре запланированы матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность проведения футбольного матча между сборной России, страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года, и сборной США, страной-хозяйкой чемпионата мира 2026 года.

