Оптимальное время: когда в 2025 году лучше перейти на зимнюю резину

Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Автомобилистам необходимо подождать, когда погода перестанет радовать теплом.

Когда лучше всего менять летнюю резину на зимнюю

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Синоптик Позднякова: последняя декада октября оптимальна для смены резины

Пока погода будет радовать плюсовыми температурами, автомобилистам не стоит менять летнюю резину на зимнюю. Об этом изданию Life.ru рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Эксперт уточнила, что по прогнозам в этом году среднесуточный показатель температуры первой половины октября будет равен +5 градусам по Цельсию. В первой декаде месяца днем столбик термометра будет подниматься до +15. Да и ночью показатели не упадут до минуса.

«Во второй половине месяца ситуация, скорее всего, не изменится — среднесуточные температуры останутся выше +5 градусов. Поэтому, думаю, о смене резины стоит начать задумываться ближе к началу последней декады октября», — отметила Позднякова.

Специалист добавила, что в это время возрастает вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега. А именно этот сценарий является оптимальным для смены резины автомобиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую защиту картера выбрать для машины.

