Опасная чашка чая: кому может навредить любимый напиток

Lenta.ru: чай может может навредить здоровью беременным женщинам

Угрозой для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и беременных может стать чай. Подробнее об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала бренд-директор компании-производителя кофе Ирина Бабина.

По словам эксперта, современные исследования выявляют большое количество групп риска, которым необходимо ограничить или вообще исключить потребление всех видов чая. К тем, кому нужно отказаться от напитка, относятся находящиеся в положении женщины, так как кофеин из чая проникает через плаценту и может влиять на сердечный ритм и дыхательную систему плода.

«Особенно опасен в этом отношении зеленый чай. Врачи рекомендуют будущим мамам снизить его потребление до одной чашки в день или перейти на травяные напитки», — отметила специалист.

Помимо этого, если у любителя чая есть заболевания ЖКТ, следует внимательно подходить к его употреблению. Особенно нежелателен из-за стимуляции повышения кислотности этот напиток тем, у кого язвенная болезнь, панкреатит и гастрит.

«Зеленый чай может вызывать раздражение желудка и спровоцировать болевой синдром, особенно при употреблении натощак», — пояснила Бабина.

Не рекомендуется давать чай детям, поскольку он негативно сказывается на растущем организме.

«Танины в чае затрудняют усвоение железа и витаминов D и В1, а кофеин негативно влияет на нервную систему, вызывая перевозбуждение, нарушения сна и эмоциональную нестабильность. Педиатры не рекомендуют давать черный чай детям до трех лет, а зеленый — до 12 лет», — отметила Ирина.

Она подчеркнула, что людям с анемией тоже лучше уменьшить потребление чая.

«Дубильные вещества связывают железо из пищи, делая его недоступным для усвоения. Всего одна чашка чая, выпитая сразу после еды, может снизить усвоение на 60-70%, поэтому при склонности к анемии рекомендуется употреблять этот напиток только между приемами пищи. В случае предрасположенности к почечнокаменной болезни регулярное потребление зеленого чая может провоцировать обострения», — предупредила специалист.

Полное здоровье не является зеленым светом для неограниченного употребления напитка. Норма для таких людей — две-четыре чашки в день.

«Крепкий чай, особенно несвежий, долго завариваемый или с добавлением ароматизаторов, содержит повышенные концентрации токсичных веществ. Также не рекомендуется пить чай на голодный желудок и запивать им лекарства», — заключила специалист.

