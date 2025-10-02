Укрепляем сердце без удара по кошельку: бюджетные продукты для здоровья сосудов

Тыква и горбуша помогут поддержать работу сердечно-сосудистой системы

Сбалансированный рацион очень важен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако, когда речь заходит о правильном питании, многие представляют себе малодоступные и дорогие продукты. Вопреки мифу, что здоровая диета всегда бьет по карману, Life.ru публикует подборку «суперфудов», которые помогут укрепить сердце и сосуды без ущерба для бюджета.

Список возглавляет горбуша. Ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, очень важны для расщепления «плохого» холестерина. Мясо горбуши насыщено данными компонентами. Регулярное употребление этой рыбы помогает предотвращать образование бляшек и тромбов в сосудах.

Другой крайне полезный для сердца и сосудов продукт — тыква. В ней содержатся витамины C и E, а также бета-каротин. Щедро насыщенная антиоксидантами мякоть этого овоща помогает предотвращать окисление холестерина.

Также советуют обратить внимание на картофель, который нередко причисляют к вредным овощам. Но на самом деле клубни содержат калий и магний, которые повышают эластичность сосудов. Важно: картофель следует отваривать или запекать.

Гречка известна своим содержанием железа. Также крупа богата клетчаткой и пищевыми волокнами — они помогают выводить из организма соли тяжелых металлов. Куриная печень также содержит железо, а еще — витамин А и коэнзим Q10, необходимый для миокарда.

