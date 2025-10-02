Укрепляем сердце без удара по кошельку: бюджетные продукты для здоровья сосудов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 15 0

Важно включать в рацион ненасыщенные жирные кислоты и необходимые витамины.

Топ-5 полезных и дешевых продуктов для здоровья сердца

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тыква и горбуша помогут поддержать работу сердечно-сосудистой системы

Сбалансированный рацион очень важен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако, когда речь заходит о правильном питании, многие представляют себе малодоступные и дорогие продукты. Вопреки мифу, что здоровая диета всегда бьет по карману, Life.ru публикует подборку «суперфудов», которые помогут укрепить сердце и сосуды без ущерба для бюджета.

Список возглавляет горбуша. Ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9, очень важны для расщепления «плохого» холестерина. Мясо горбуши насыщено данными компонентами. Регулярное употребление этой рыбы помогает предотвращать образование бляшек и тромбов в сосудах.

Другой крайне полезный для сердца и сосудов продукт — тыква. В ней содержатся витамины C и E, а также бета-каротин. Щедро насыщенная антиоксидантами мякоть этого овоща помогает предотвращать окисление холестерина.

Также советуют обратить внимание на картофель, который нередко причисляют к вредным овощам. Но на самом деле клубни содержат калий и магний, которые повышают эластичность сосудов. Важно: картофель следует отваривать или запекать.

Гречка известна своим содержанием железа. Также крупа богата клетчаткой и пищевыми волокнами — они помогают выводить из организма соли тяжелых металлов. Куриная печень также содержит железо, а еще — витамин А и коэнзим Q10, необходимый для миокарда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:23
Укрепляем сердце без удара по кошельку: бюджетные продукты для здоровья сосудов
1:11
Небензя: Сергей Лавров может посетить заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке
1:00
Владельцев «Яшкино» и «Кириешки» признали экстремистами за спонсирование ВСУ
0:49
Не только в метро: Баста назвал необычные места своих выступлений
0:42
Туристку нашли гуляющей в горах в нижнем белье и с окровавленными ногами
0:41
Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео