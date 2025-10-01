Противники многополярного мира ослабляют лишь свои позиции в попытках помешать его развитию. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос «Известий» на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава РФПИ подчеркнул, что те государства, которые осознают многополярную реальность, хорошо взаимодействуют друг с другом.

«Люди, которые хотят помешать многополярному миру, совершают ошибки. Они ссорятся с индийской и китайской цивилизациями, и долгосрочно это только ослабляет их позиции», — говорит Кирилл Дмитриев в разговоре с корреспондентом Виктором Синеоком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США перебросили к берегам России подводные лодки. Американский президент «из предосторожности» оставил у границ РФ «самое смертоносное оружие». Штаты усиливают подготовку армии к возможному военному конфликту, делая акцент на максимальной боеготовности и сохранении сплоченности. Председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что в условиях растущей мировой нестабильности главная задача Пентагона — сохранить решимость и единство вооруженных сил. По его словам, соперники Вашингтона уже сформировали союз, и теперь американским военным предстоит отвечать на это аналогичными мерами.

