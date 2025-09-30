Трамп: США перебросили к берегам России подводные лодки

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил к берегам России две атомные подводные лодки «из предосторожности».

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», — сказал американский лидер во время встречи с высшими военными США.

Он подчеркнул, что Вашингтон «на 25 лет опережает Россию и Китай» в технологиях строительства субмарин. По словам Трампа, решение о переброске было связано с «упоминанием ядерного» оружия.

«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — отметил он.

Совещание прошло на базе морской пехоты США в Куонтико, штат Вирджиния, под руководством министра обороны Пита Хегсета.

США усиливают подготовку армии к возможному военному конфликту, делая акцент на максимальной боеготовности и сохранении сплоченности. Председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что в условиях растущей мировой нестабильности главная задача Пентагона — сохранить решимость и единство вооруженных сил. По его словам, соперники Вашингтона уже сформировали союз, и теперь американским военным предстоит отвечать на это аналогичными мерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.