Трамп: США перебросили к берегам России подводные лодки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 143 0

Американский президент «из предосторожности» оставил у границ РФ «самое смертоносное оружие».

Зачем Трамп оставил у границ России подводные лодки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил к берегам России две атомные подводные лодки «из предосторожности».

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», — сказал американский лидер во время встречи с высшими военными США.

Он подчеркнул, что Вашингтон «на 25 лет опережает Россию и Китай» в технологиях строительства субмарин. По словам Трампа, решение о переброске было связано с «упоминанием ядерного» оружия.

«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное», — отметил он.

Совещание прошло на базе морской пехоты США в Куонтико, штат Вирджиния, под руководством министра обороны Пита Хегсета.

США усиливают подготовку армии к возможному военному конфликту, делая акцент на максимальной боеготовности и сохранении сплоченности. Председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что в условиях растущей мировой нестабильности главная задача Пентагона — сохранить решимость и единство вооруженных сил. По его словам, соперники Вашингтона уже сформировали союз, и теперь американским военным предстоит отвечать на это аналогичными мерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

20:03
Углеводы важны: почему не надо убирать сладости из рациона ребенка
19:51
The Telegraph: в НАТО обсуждают размещение систем ПВО на западе Украины
19:37
Лыжник Большунов внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец»*
19:28
Дочь бывшего главаря Цапков разнесла дом под Таганрогом
19:15
Трамп загадал окончание конфликта на Украине и постучал по дереву
19:13
Сюрприз не понравится: мошенники стали обманывать россиян в день рождения

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что можно и нельзя делать 30 сентября

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео