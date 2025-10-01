Серийный убийца Манишин получил 25 лет колонии за расправу над 11 женщинами

Дарья Корзина
Все преступления были совершены в конце 1980-х и в 1999–2000 годах.

Сколько получил Манишин за убийство 11 женщин

Фото: Антонина Каршина/ТАСС

Серийного преступника Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин, приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, Манишин был признан причастным к ряду преступлений, совершенных в конце 1980-х и в 1999–2000 годах. Среди них убийства несовершеннолетних и молодых женщин, некоторые из которых сопровождались насильственными действиями.

Согласно решению суда, первые семь лет наказания осужденный проведет в тюрьме, после чего срок будет отбываться в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что областной суд приговорил криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, к восьми годам и двум месяцам особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначили штраф в один миллион рублей. Прокурор требовал десять лет колонии, однако суд назначил более мягкое наказание.

