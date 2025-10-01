Подразделение ФСБ РФ уничтожило 11 украинских дронов-разведчиков в ДНР

Александра Якимчук
Беспилотники ВСУ летели в константиновском направлении.

Уничтожены разведывательные дроны ВСУ

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

Подразделение «Горыныч» УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили 11 украинских дронов-разведчиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» на константиновском направлении перехватила 11 разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Системой „Купол Донбасса“ выявлены 11 вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Горловки и Донецко-Макеевской агломерации для разведки и корректировки огня», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве добавили, что беспилотники противника были уничтожены еще в небе ударными FPV-дронами. При этом на охраняемую территорию аппаратура ВСУ не попала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Противник в результате действий российских группировок войск потерял 1495 боевиков и 97 БПЛА самолетного типа.

Кроме того, были поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, цеха производства десантных катеров и места запуска БПЛА.

