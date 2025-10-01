ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО сбили 97 беспилотников самолетного типа противника. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 495 боевиков за сутки.

ВС России поразили обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, цеха производства десантных катеров и места запуска БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

