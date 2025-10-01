Александр Новак рассказал о создании альтернативы SWIFT в России

В России идет активная разработка альтернативы SWIFT. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на 12-м заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул устойчивость российской экономики в сложных внешних условиях и обозначил основные направления развития страны на ближайшие годы.

В числе приоритетов — поддержка предпринимательства, внедрение инноваций и активный диалог между властью и бизнесом.

«Несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует устойчивость и способность к развитию. Сохраняя сбалансированную макроэкономическую политику и поддерживая частную инициативу, мы уверенно движемся вперед», — отметил вице-премьер.

Особое внимание уделяется развитию альтернативных финансовых платформ, в том числе созданию альтернативы системе SWIFT при участии стран БРИКС.

Форум «Валдай», собравший 140 делегатов из 42 стран, служит площадкой для конструктивного диалога и обмена мнениями по наиболее актуальным международным вопросам.

