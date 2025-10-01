Александр Новак рассказал о создании альтернативы SWIFT в России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 31 0

Российская экономика демонстрирует устойчивость и способность к развитию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России идет активная разработка альтернативы SWIFT. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на 12-м заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул устойчивость российской экономики в сложных внешних условиях и обозначил основные направления развития страны на ближайшие годы.

В числе приоритетов — поддержка предпринимательства, внедрение инноваций и активный диалог между властью и бизнесом.

«Несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует устойчивость и способность к развитию. Сохраняя сбалансированную макроэкономическую политику и поддерживая частную инициативу, мы уверенно движемся вперед», — отметил вице-премьер.

Особое внимание уделяется развитию альтернативных финансовых платформ, в том числе созданию альтернативы системе SWIFT при участии стран БРИКС.

Форум «Валдай», собравший 140 делегатов из 42 стран, служит площадкой для конструктивного диалога и обмена мнениями по наиболее актуальным международным вопросам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин обсудил с Совбезом вопросы повышения информационной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Сердце на паузе: в Подмосковье пациент оживал 13 раз за сутки
19:06
Охотники и их собака погибли из-за удара молнии
18:57
Охота обернулась кошмаром: подростка приняли за белку и застрелили
18:48
В МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС
18:41
Ад в семье: шестилетнюю девочку замучила до смерти собственная мать
18:39
Айфон в ванной убил мать троих детей: женщина умерла из-за смартфона на зарядке

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео