Айфон в ванной убил мать троих детей: женщина умерла из-за смартфона на зарядке

Женщина умерла из-за смартфона на зарядке в Ирландии

В Ирландии 46-летняя женщина Энн-Мари О’Горман погибла, получив удар током от смартфона, подключенного к розетке в ванной. Об этом сообщает Mirror.

«Единственное, о чем вы слышите, — это о том, что эти телефоны отлично работают на глубине до двух метров. Это наводит людей на мысль, что телефон можно держать рядом с водой. Компания должна предупреждать, чем это может быть опасно», — приводит издание слова мужа покойной Джо О’Гормана.

Женщина решила воспользоваться телефоном во время купания, что оказалось смертельно опасным. Скорая помощь прибыла быстро, однако спасти Энн-Мари не удалось: сила удара током была слишком высокой, и она скончалась на месте.

У О’Горман остались муж и трое детей, для семьи потеря Энн-Мари стала огромным шоком.

Аналогичная трагедия ранее произошла в России: 12-летний сын арт-блогера Анастасии Сосновской также пострадал от контакта со смартфоном на зарядке во время купания.

