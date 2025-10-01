Смертельная схватка: женщина погибла, потому что ее собаки не поделили наггетс

За неделю до курьезной трагедии у нее умерла дочь.

Женщина погибла из-за наггетса

Женщина умерла в результате схватки своих собак из-за наггетса в Британии

В Великобритании 34-летняя женщина Мишель трагически погибла после несчастного случая с домашними собаками: животные не смогли мирно поделить наггетс. Об этом сообщает Mirror.

По словам родственников, инцидент произошел, когда маленький шпиц зашипел на ротвейлера, пытаясь первым получить лакомство. В ответ крупная собака случайно сжала руку хозяйки челюстями, повредив артерию и вызвав сильное кровотечение. Мишель срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Родственники подчеркнули, что ротвейлер по кличке Ригг никогда не проявлял агрессии к людям и был предан хозяйке. Семья переживает двойную трагедию: всего неделю назад скончалась дочь Мишель, и теперь потеря матери усилила горе близких.

После происшествия полиция забрала собак, которым теперь грозит эвтаназия в соответствии с действующими правилами.

Ранее в Краснодаре семилетний мальчик пострадал от нападения собаки на поводке без намордника. Владелец животного не оказал помощи и покинул место происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

