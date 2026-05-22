Друг превратился в хищника: собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо

Диана Кулманакова
Подробности работы специалиста по уборке мест преступлений раскрыли мрачную правду о поведении домашних животных.

Могут ли собаки и кошки съесть умерших хозяев

LADbible: собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо

В Великобритании домашняя собака в течение двух месяцев находилась в закрытом помещении с телом своего скончавшегося владельца, частично употребив его останки в пищу. Об этом сообщили на подкасте LADbible Stories.

Жуткую историю рассказал Бен Джайлз, который ранее профессионально занимался очисткой помещений после совершения правонарушений или обнаружения трупов. По словам мужчины, инцидент произошел на отдаленной ферме в сельской местности.

Когда специалист прибыл на объект и открыл дверь, его встретил огромный рой насекомых, а внутри обнаружилась шокирующая картина. Питомец, запертый вместе с покойным, от голода обглодал лицо мужчины и съел одну из его ног.

Джайлз признался, что данный выезд был его первым заказом в сфере очистки мест преступлений и помещений, где находились мертвые люди. Раньше он работал обычным мойщиком окон, но решил сменить сферу деятельности ради более высокого заработка.

Первое же задание стало для него серьезным испытанием. Рассказывая о произошедшем, Бен подчеркнул, что осознать случившееся было крайне непросто.

Тот факт, что верный друг человека превратился в хищника по отношению к своему хозяину, поразил его до глубины души. Герой истории отметил, что хотя подобные случаи вызывают ужас, они иногда происходят в силу обстоятельств и инстинктов самосохранения животных, оказавшихся в безвыходной ситуации.

Друг превратился в хищника: собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо
