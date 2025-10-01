Опасны для жизни: чем грозит использование воздушных сушилок для рук

Мария Щелканова
Также усугубляет ситуацию неправильное мытье рук.

Почему опасно использовать воздушные сушилки для рук

Воздушные сушилки для рук способствуют распространению вредоносных бактерий

Использование воздушных сушилок для рук в общественных местах очень опасно. Об этом сообщила преподаватель кафедры биотехнологий и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, в ходе беседы с Lenta.ru.

По словам эксперта, воздушные сушилки для рук и плохая уборка в общественных уборных являются переносчиками бактерий.

«Сушилки могут способствовать распространению золотистого стафилококка, кишечной палочки и энтерококков, так как воздух берется из помещения. Если в помещении убирают нерегулярно и некачественно, то риск получить более „грязные“ руки после такой сушки возрастает», — уточнила она.

Также Золотарева отметила, что человек сам способствует распространению вредоносных микроорганизмов из-за неправильного мытья рук.

«Согласно исследованиям, 95 процентов людей моют руки недостаточно тщательно, поэтому на коже остается значительное количество микроорганизмов. А правильная техника мытья рук такова: держать руки под водой не менее 30 секунд с использованием мыла и теплой воды», — добавила преподаватель.

Более того, специалист рекомендует всякий раз после тщательного мытья рук дополнительно использовать антисептическое средство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему нельзя давить прыщи на лице вокруг носа и рта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

