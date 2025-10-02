Уникальная находка: ученые обнаружили останки рептилии возрастом 240 млн лет

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

На найденном фрагменте сохранилась кожа чешуйчатого.

Ученые обнаружили останки лариозавра в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com/Swen Pförtner

В Швейцарии обнаружили останки рептилии возрастом 240 млн лет

Итальянские ученые обнаружили останки вымершей морской рептилии — лариозавра возрастом около 240 миллионов лет. Об этом сообщает швейцарское издании Swiss Journal of Palaeontology.

«Останки представителя вымершего отряда морских рептилий — этороптеригийского нотозавроида — лаориозавра были найдены в Калькшиферзоне известняка Мериде в зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО в Монте-Сан-Джорджо в Швейцарии», — уточнили в исследовании.

По словам ученых, на обнаруженном объекте — почти полном скелете лариозавра — сохранились частицы кожи в форме чешуи, а возраст находки более 240 миллионов лет.

Также это помогло экспертам выяснить, с помощью чего передвигались древние рептилии в воде.

«Чешуя дала понять, что у лариозавров были перепончатые лапы. В воде рептилии передвигались при помощи конечностей, а не хвоста, как думали ранее», — добавили эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на берегах Курил обнаружены останки гигантского существа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


