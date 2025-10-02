Будет долгий? Вэнс высказался о шатдауне в США

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Администрация приложит все усилия, чтобы американские граждане продолжили получать все основные услуги.

Когда завершится шатдаун правительства США

Фото: Reuters/Brendan McDermid

Вице-президент США Вэнс заявил, что шатдаун может скоро завершится

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на скорое завершение шатдауна в стране. Об этом он сообщил на брифинге журналистам в Белом доме.

Он отметил, что часть представителей Демократической партии осознают нелогичность происходящих событий и «уже начинают сдавать позиции».

«Я, честно говоря, не думаю, что это будет долгий шатдаун. Это всего лишь догадка вице-президента США, потому что, как мне кажется, мы уже видим признаки того, что умеренные демократы начинают сдавать позиции», — заявил Джей Вэнс.

По мнению политика, ситуация с приостановкой работы правительства во многом зависит от готовности демократов к компромиссу, однако «фундаментальные интересы американцев требуют скорейшего решения».

Он также заявил о готовности американского правительства приложить все усилия для того, чтобы граждане продолжили получать все необходимые услуги в условиях шатдауна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что с 1 октября Федеральное правительство США из-за несогласованного проекта бюджета официально приостановило работу правительства.

