Слабый пол: телефонные мошенники стали чаще атаковать россиянок

Телефонные мошенники начали пользоваться деньгами и эмпатией женщин

В 2025 году участились случаи телефонного мошенничества, направленные на женщин, — согласно данным аналитиков, количество таких звонков увеличилось с 43% до 48,5%. Преступники используют тот факт, что современные женщины, с одной стороны, нередко являются финансово независимыми и самостоятельно управляют своими деньгами, а с другой — обладают развитой эмпатией и потому чаще поддаются манипуляциям. Почему именно женщины все чаще становятся мишенями злоумышленников, какие методы используются в таких схемах и как обезопасить себя, пишут «Известия».

Что известно о росте атак на женщин

Специалисты МТС зафиксировали, что в 2025 году изменился профиль жертв телефонного мошенничества. В текущем году наблюдается сдвиг в целевой аудитории аферистов, пояснили эксперты. Если раньше мужчины преобладали среди жертв, то теперь доля атак на женщин возросла с 43,15% в 2024 году до 48,45%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Кроме того, изменился и возраст наиболее уязвимых: в 2024 году чаще всего страдали люди от 35 до 44 лет, а в 2025 году основное внимание мошенников переключилось на возрастную категорию 45–54 года. При этом пенсионеры по-прежнему остаются в группе высокого риска — на них приходится около 18% всех атак.

GR-директор компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова в беседе с «Известиями» указала на две основные причины интереса мошенников к женщинам. Женщины, как правило, более эмоциональны и легче верят вымышленным историям. Кроме того, против них используются более разнообразные сценарии: от ситуаций с детьми и отношениями до тем, связанных с медициной и косметикой.

«Кроме того, современные женщины часто финансово самостоятельны и распоряжаются собственными доходами. Это делает их не менее привлекательной мишенью для злоумышленников, чем мужчин, с точки зрения потенциальной финансовой выгоды», — добавила она.

Особенности атак, направленных на женщин

Психолог Наталья Константинова из платформы «Понимаю» объясняет, что женщины чаще выполняют социальные и семейные функции — заботятся о детях, родителях, занимаются бытом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Мошенники используют это, играя на страхе за родных («произошло что-то с ребенком», «мать в больнице»), страхе потерять деньги или казаться «плохой матерью или дочерью», говорит специалист. Также исследования показывают, что женщины чаще отвечают на незнакомые звонки, поскольку привыкли быть на связи.

Если мужчин аферисты чаще обманывают через «финансовые» легенды (заблокированный счет, инвестиции), то на женщин воздействуют эмоционально — через чувство вины, сочувствие и тревогу. В числе реальных случаев:

Женщине позвонили якобы из учебного заведения, сообщив о ЧП с ребенком, и в первые минуты шока она перевела деньги на лечение.

Пенсионерке сообщили, что ее внук задержан, и, испугавшись, она отправила крупную сумму.

Девушке прислали СМС от имени курьерской службы: якобы подарок от близкого застрял на таможне, и нужно срочно оплатить пошлину.

По словам Дмитрия Швецова, руководителя инфраструктуры Kaspersky Who Calls, перед 8 Марта и 1 сентября в 2025 году увеличилось количество жалоб на подозрительные звонки. Мошенники представлялись службами доставки и запрашивали СМС-код для получения цветов — на самом деле это был способ получить доступ к важным сервисам и продолжить схему выманивания денег.

Кто чаще становится жертвой

Эксперт по тестированию социальной инженерии Angara Security Яков Филевский рассказал «Известиям» о так называемых онлайн-альфонсах — мошенниках, втирающихся в доверие женщин через переписку.

«Такая „любовь на том конце провода“ всё время под разными предлогами занимает деньги без возврата либо же вовлекает жертву якобы в торговлю на бирже На самом же деле средства просто попадают на счета мошенников и растворяются в потоке дропперских операций», — рассказывает специалист.

Александра Шмигирилова добавляет, что особенно уязвимыми становятся одинокие женщины с доходами и накоплениями — те, кто много работает и может позволить себе крупные траты. Также в зону риска попадают матери-одиночки, склонные к экономии, что делает их легкой мишенью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Наталья Константинова выделяет несколько категорий наиболее уязвимых:

Матери-одиночки и и бабушки, легко тревожащиеся за близких;

Женщины, страдающие от одиночества — их обманывают через схемы онлайн-знакомств;

Женщины пожилого возраста, неуверенные в цифровом пространстве

При этом женщины, имеющие активный круг общения и поддержку семьи, реже становятся жертвами — они советуются с близкими и тем самым могут вовремя распознать угрозу.

Как защититься от атак мошенников

По словам Александры Шмигириловой, универсальные меры защиты подходят всем и не зависят от возраста или пола. Важно сохранять критическое мышление и не доверять информации без ее подтверждения. Любые просьбы перевести деньги, назвать коды или установить неизвестное ПО — повод насторожиться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Всегда берите паузу: даже 2–3 минуты достаточно, чтобы эмоции улеглись. Перепроверяйте информацию, перезвонив ребенку, родственникам или в организацию, от лица которой вам поступила тревожная новость», — советует Наталья Константинова.

Также эксперт рекомендует заранее обсуждать с близкими возможные сценарии обмана и действия в таких ситуациях. Чем сильнее давление и попытки напугать — тем выше риск мошенничества. Дмитрий Швецов добавляет: стоит использовать сервисы, предупреждающие о подозрительных номерах.

В заключение Наталья Константинова отметила, что женщины становятся приоритетной целью мошенников не случайно: там, где присутствуют забота, эмоциональная вовлеченность и ответственность, легче манипулировать. Но знание схем и умение остановиться на секунду — лучшая защита.