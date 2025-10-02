В результате землетрясения на Филиппинах погибли 72 человека

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

Кроме того, 20 тысяч жителей остались без крова.

Последствия землетрясения на Филиппинах 30 сентября

Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате землетрясения на Филиппинах погибли 72 человека. Кроме того, пострадали еще 294 жителя. Об этом, ссылаясь на данные Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMC), сообщило агентство GMA News.

«За ночь погибло еще три человека — от 69 до 72 — и более 200 получили ранения», — отмечается в публикации.

В свою очередь директор Управления гражданской обороны (OCD) седьмого региона Джоэл Эрестейн уточнил, что власти не ожидают увеличения количества пострадавших.

О землетрясении у берегов Филиппин сообщили 30 сентября. Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сейсмособытие магнитудой 6,9. По их данным, эпицентр находился в 18 километрах от города Бого на острове Себу. В то же время очаг залегал на глубине десяти километров.

Первые сообщения о жертвах природного явления поступили 1 октября. Тогда стало известно о 26 погибших и 147 пострадавших. Власти немедленно организовали помощь всем, кто пострадал от землетрясения.

По данным Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, в результате землетрясения в провинции Себу без крова осталось около 20 тысяч человек. Кроме того, уточняется, что стихийное бедствие затронуло порядка 170 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выжить во время землетрясения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Вертолет Ми-28нм выполняет боевое задание. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Трофим и Зосима: что можно и нельзя делать 2 октября
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
5:45
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Киры
5:34
«Пошел запах по школе»: каким веществом отравили детей в Екатеринбурге
5:23
Россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео