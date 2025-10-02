В результате землетрясения на Филиппинах погибли 72 человека. Кроме того, пострадали еще 294 жителя. Об этом, ссылаясь на данные Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMC), сообщило агентство GMA News.

«За ночь погибло еще три человека — от 69 до 72 — и более 200 получили ранения», — отмечается в публикации.

В свою очередь директор Управления гражданской обороны (OCD) седьмого региона Джоэл Эрестейн уточнил, что власти не ожидают увеличения количества пострадавших.

О землетрясении у берегов Филиппин сообщили 30 сентября. Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сейсмособытие магнитудой 6,9. По их данным, эпицентр находился в 18 километрах от города Бого на острове Себу. В то же время очаг залегал на глубине десяти километров.

Первые сообщения о жертвах природного явления поступили 1 октября. Тогда стало известно о 26 погибших и 147 пострадавших. Власти немедленно организовали помощь всем, кто пострадал от землетрясения.

По данным Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, в результате землетрясения в провинции Себу без крова осталось около 20 тысяч человек. Кроме того, уточняется, что стихийное бедствие затронуло порядка 170 тысяч человек.

