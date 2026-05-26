Пьяный мужчина ударом ноги толкнул мальчика под автобус в Химках

Пьяный мужчина пнул ребенка в Химках, и тот попал под автобус

В Химках 11-летний мальчик попал под колеса автобуса — его ногой толкнул пьяный прохожий. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Ребенок бежал вдоль дороги, когда находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина по необъяснимой причине решил нанести ему сильный удар ногой. От силы толчка школьник буквально отлетел в сторону и рухнул прямо под подъезжавший к остановке рейсовый автобус. В результате мальчик получил закрытый перелом позвоночника и плечевой кости.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направили в Химкинский городской суд для рассмотрения.

