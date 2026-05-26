Пьяный мужчина ударом ноги толкнул мальчика под автобус в Химках

Элина Битюцкая
У мальчика диагностировали закрытый перелом позвоночника и плечевой кости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Химках 11-летний мальчик попал под колеса автобуса — его ногой толкнул пьяный прохожий. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Ребенок бежал вдоль дороги, когда находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина по необъяснимой причине решил нанести ему сильный удар ногой. От силы толчка школьник буквально отлетел в сторону и рухнул прямо под подъезжавший к остановке рейсовый автобус. В результате мальчик получил закрытый перелом позвоночника и плечевой кости.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направили в Химкинский городской суд для рассмотрения.

Ранее 5-tv.ru артиста Мариинского театра Айтжана Смагулова, который выстрелил в ребенка-музыканта, потому что его игра на саксофоне «мешала спать», арестовали в Петербурге на время следствия. 

