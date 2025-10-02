Пока мирно: Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья

Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что российские миротворцы, которые находятся в Приднестровье уже более 30 лет, должны побыстрее покинуть территорию. Пока — «мирным путем».

Глава государства, видимо, почувствовав вкус победы на парламентских выборах, так же заявила и о планируемой реинтеграции Приднестровья, которой поможет новая программа для желающих «вернуться на родину» молдаван, проживающих сейчас — формально — за рубежом.

В связи с этим, Санду уже ждет от России новых провокаций. Что, похоже, и стало поводом для очередной волны репрессий, — обрушившейся на лидеров оппозиции, не согласных с европейским курсом страны — сразу же после парламентских выборов.