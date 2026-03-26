Цена сделки: что хочет Трамп от Зеленского в обмен на гарантии безопасности от США

Глава киевского режима жалуется на требования американского президента.

Трамп требует от Зеленского вывода радикалов из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США

Зеленский не в лучших отношениях с Трампом. Глава киевского режима пожаловался, что американский президент требует от него отозвать радикалов из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. В Кремле сегодня еще раз напомнили, что территориальный вопрос с Киевом обсуждать не собираются.

«С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что это такие вопросы, как территориальный вопрос — это главная тема для обсуждений. По ним не было никакого продвижения, нет его до сих пор. Это не означает, вместе с тем, что Россия теряет интерес к переговорам, напротив, мы сохраняем свою открытость. Мы находимся в контактах с американцами, и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Кремле выражают недоумение позицией Брюсселя, который хранит молчание, когда отдельных членов Евросоюза Киев подвергает откровенному энергетическому шантажу, нападкам и оскорблениям. И не защищает своих же партнеров от агрессии государства, которое не имеет никакого отношения ни к НАТО, ни к самому ЕС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео