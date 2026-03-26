Трамп требует от Зеленского вывода радикалов из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США

Зеленский не в лучших отношениях с Трампом. Глава киевского режима пожаловался, что американский президент требует от него отозвать радикалов из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. В Кремле сегодня еще раз напомнили, что территориальный вопрос с Киевом обсуждать не собираются.

«С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что это такие вопросы, как территориальный вопрос — это главная тема для обсуждений. По ним не было никакого продвижения, нет его до сих пор. Это не означает, вместе с тем, что Россия теряет интерес к переговорам, напротив, мы сохраняем свою открытость. Мы находимся в контактах с американцами, и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Кремле выражают недоумение позицией Брюсселя, который хранит молчание, когда отдельных членов Евросоюза Киев подвергает откровенному энергетическому шантажу, нападкам и оскорблениям. И не защищает своих же партнеров от агрессии государства, которое не имеет никакого отношения ни к НАТО, ни к самому ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.