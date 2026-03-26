Украина собиралась вмешаться в выборы президента США в 2024 году

План подразумевал «отмывание» сотен миллиардов долларов.

Скандал разгорается вокруг Киева после статьи известного новостного портала, который часто публикует инсайды. В ней указано, что спецслужбы США еще четыре года назад перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждалось финансирование предвыборной кампании Джо Байдена.

Демократам планировали передать сотни миллионов долларов, которые Вашингтон сам ранее выделил Киеву якобы на развитие энергетики. Перенаправлять, а по сути «отмывать» деньги, хотели через агентство США по международному развитию. Президент США Дональд Трамп закрыл его еще год назад. Кстати, он уже заинтересовался статьей и опубликовал ссылку на нее в своих соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга президента Украины Елена Зеленская оказалась в центре скандала после мероприятия в Вашингтоне. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленская оскорбила первую леди США Меланию Трамп.

