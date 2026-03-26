Минфин России будет аккуратно распоряжаться дополнительными деньгами в бюджете

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Такое распоряжение властям дал президент Владимир Путин.

Деньги, полученные благодаря улучшению ситуации на рынке, будут распределяться с осторожностью. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил корреспонденту «Известий» на 35-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который прошел на площадке Национального центра «Россия».

Указ об осторожном подходе поступил от президента России Владимира Путина. Он отметил, что в условиях финансового благополучия часто возникает соблазн увеличить расходы.

«Эти деньги конъюнктурные, поэтому к ним очень аккуратно надо относиться. Мы этот сигнал получили, так и будем делать», — подтвердил Антон Силуанов в беседе с журналистом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на трудности и ограничения. Российский лидер также подчеркнул работу над экономическим ростом и выполнением социальных задач, а также поблагодарил бизнес за поддержку участников специальной военной операции.

