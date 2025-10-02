«Для многих будет открытием»: Сергей Безруков высказался о Никите Кологривом

Сергей Безруков восхитился исполнением Никиты Кологривого

Актер Никита Кологривый умеет великолепно исполнять романсы. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на театрализованном концерте к 130-летию поэта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь» рассказал народный артист РФ Сергей Безруков.

«Для многих будет открытием, как поет Никита Кологривый. (Он. — Прим. Ред.) Великолепно исполнил романс «Заметался пожар голубой…», — признался актер.

Исполнение романса на стихи Сергея Есенина для Никиты Кологривого далеко не первый раз, когда актер поет песни. В августе 2025 года стало известно, что он записал композицию группы «Руки Вверх!» «Лишь о тебе мечтая» для нового кинопроекта.

Кроме того, артист выступил в январе 2025-го на ежегодной премии «Своя колея», где исполнил песню Владимира Высоцкого «Ах, откуда у меня грубые замашки».

Помимо Кологривого, на концерте, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, выступили и такие именитые представители российской культуры, как народный артист РФ Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, группа «Монгол Шуудан» и народный артист РФ Григорий Лепс. Компанию им составили и более молодые исполнители: заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, Полина Гагарина и Хабиб.

Инициатором проведения торжественного мероприятия стал сам Сергей Безруков.

