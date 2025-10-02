Будет еще жестче? Фон дер Ляйен заявила о новом подходе к санкциям против РФ

Фон дер Ляйен: антироссийские санкции станут еще жестче

Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России, который будет отличаться от прежних по масштабу и характеру. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в Дании.

«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. Именно это обсуждается в рамках 19-го пакета», — подчеркнула она.

С 2022 года ЕС ввел уже 18 пакетов антироссийских санкций, под ограничениями находятся более 2,4 тысячи физических и юридических лиц, которым запрещено въезжать в Евросоюз и пользоваться его финансовыми услугами.

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что справится с давлением и называет санкции провальными. Президент Владимир Путин подчеркивал, что такая политика наносит ущерб мировой экономике и направлена на ухудшение жизни миллионов людей.

Крайний 19-й пакет санкций Европейского союза против России был официально согласован и опубликован в сентябре 2025 года. Он включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, полный запрет на транзакции с крупными энергетическими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», а также санкции против 118 судов «теневого флота», перевозящих нефть в обход ограничений.

Помимо этого, в пакет входят ужесточенные экспортные ограничения на технологии, химикаты, металлы и искусственный интеллект, санкции против платежной системы «Мир» и криптовалютных платформ. Также вводятся запреты на инвестиции в российские специальные экономические зоны, связанные с оборонной промышленностью, и ограничения на операции с российскими и зарубежными банками, помогающими обходить санкции

