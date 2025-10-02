В Новосибирске родители нашли мертвым сына-восьмиклассника

Дарья Орлова
Следователи уже приступили к выяснению причин трагедии.

Родители нашли сына мертвым в Новосибирске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Новосибирске в одной из квартир нашли мертвым ученика восьмого класса — об этом сообщает Ngs.ru. Точная дата происшествия в сообщении не указана.

По данным портала, факт гибели подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, при этом в материале не приводятся прямые слова официального лица.

Руководство школы, где учился подросток, отказалось от комментариев. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, в рамках которой будут выяснять обстоятельства и возможные причины смерти несовершеннолетнего.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся аниме-рисунками, обнаружили под окнами дома на улице Оптиков в Приморском районе. Спасти ее не удалось. Еще один трагический случай произошел в Мурино Ленинградской области — под окнами многоэтажки нашли 16-летнюю девушку, состоявшую на учете у психиатра. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас по каждому из эпизодов ведутся проверки, специалисты и следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все фактические обстоятельства произошедшего.

