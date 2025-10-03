Это начало чего-то настоящего: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 октября

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 6 по 12 октября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Девятка Жезлов)

Карта Девятка Жезлов — символ стойкости, бдительности, завершения испытаний. Вы находитесь в фазе, когда уже прошли через основную бурю, но все еще стоите на страже — как воин с повязкой на глазу, который выжил, но не расслабился.

Неделя может принести: завершение давнего проекта, защиту своих границ, необходимость постоять за себя или свои интересы. Не бойтесь быть настороже — это знак того, что вы умеете заботиться о себе. Но помните: вы уже не в бою. Вы — после него. Позвольте себе передышку. Вы заслуживаете покоя.

Здоровье (Карта Таро — перевернутая Семерка Кубков)

Перевернутая Семерка Кубков — указывает на просыпание после иллюзий. Вы начинаете видеть реальность яснее.

Возможно, вы долго игнорировали сигналы тела: усталость, тревожность, нарушения сна, неправильное питание.

Но сейчас приходит осознание: я больше не могу так жить. Мне нужно изменить режим, начать лечиться, установить границы.

Не откладывайте визит к врачу, если он нужен. Или просто начните с малого:

ложитесь спать раньше;

пейте воду;

делайте паузу в течение дня.

Финансы (Карта Таро — Колесо Фортуны)

Карта говорит о повороте судьбы, движении к лучшему. Что-то, что казалось застывшим, теперь начинает двигаться.

Возможны:

неожиданное поступление средств;

решение по крупному заказу;

возврат долга, предложение о сотрудничестве.

Это не взрывной прорыв, а естественный результат ваших усилий. Вы не просто ждали — вы работали. И теперь Фортуна поворачивается к вам.

Будьте готовы к переменам. Если поступит предложение — изучите его внимательно, но не бойтесь сказать «да». Удача на вашей стороне.

Отношения (Карта Таро — Двойка Кубков)

Карта говорит о гармонии, равенстве, глубокой эмоциональной связи. Если вы в отношениях — возможен важный разговор, признание, момент, когда вы оба почувствуете: «Мы — одна команда».

Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который:

вызывает внутреннее «да»;

хочет не только страсти, но и честности;

готов к равноправному союзу.

Это не поверхностное увлечение. Это — начало чего-то настоящего.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Отшельник)

Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. Сейчас важно не торопиться, не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя. Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию?

Проведите один вечер в тишине. Задайте себе три вопроса: что я действительно хочу в этой жизни? Что меня истощает? Что я уже могу отпустить?

Запишите ответы. Они станут вашим внутренним компасом.

