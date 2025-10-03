Это начало чего-то настоящего: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 октября

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.
Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.
Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 6 по 12 октября 2025 года.
Общая энергия недели (Карта Таро — Девятка Жезлов)
Карта Девятка Жезлов — символ стойкости, бдительности, завершения испытаний. Вы находитесь в фазе, когда уже прошли через основную бурю, но все еще стоите на страже — как воин с повязкой на глазу, который выжил, но не расслабился.
Неделя может принести: завершение давнего проекта, защиту своих границ, необходимость постоять за себя или свои интересы. Не бойтесь быть настороже — это знак того, что вы умеете заботиться о себе. Но помните: вы уже не в бою. Вы — после него. Позвольте себе передышку. Вы заслуживаете покоя.
Здоровье (Карта Таро — перевернутая Семерка Кубков)
Перевернутая Семерка Кубков — указывает на просыпание после иллюзий. Вы начинаете видеть реальность яснее.
Возможно, вы долго игнорировали сигналы тела: усталость, тревожность, нарушения сна, неправильное питание.
Но сейчас приходит осознание: я больше не могу так жить. Мне нужно изменить режим, начать лечиться, установить границы.
Не откладывайте визит к врачу, если он нужен. Или просто начните с малого:
- ложитесь спать раньше;
- пейте воду;
- делайте паузу в течение дня.
Финансы (Карта Таро — Колесо Фортуны)
Карта говорит о повороте судьбы, движении к лучшему. Что-то, что казалось застывшим, теперь начинает двигаться.
Возможны:
- неожиданное поступление средств;
- решение по крупному заказу;
- возврат долга, предложение о сотрудничестве.
Это не взрывной прорыв, а естественный результат ваших усилий. Вы не просто ждали — вы работали. И теперь Фортуна поворачивается к вам.
Будьте готовы к переменам. Если поступит предложение — изучите его внимательно, но не бойтесь сказать «да». Удача на вашей стороне.
Отношения (Карта Таро — Двойка Кубков)
Карта говорит о гармонии, равенстве, глубокой эмоциональной связи. Если вы в отношениях — возможен важный разговор, признание, момент, когда вы оба почувствуете: «Мы — одна команда».
Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который:
- вызывает внутреннее «да»;
- хочет не только страсти, но и честности;
- готов к равноправному союзу.
Это не поверхностное увлечение. Это — начало чего-то настоящего.
Совет от карт на неделю (Карта Таро — Отшельник)
Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. Сейчас важно не торопиться, не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя. Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию?
Проведите один вечер в тишине. Задайте себе три вопроса: что я действительно хочу в этой жизни? Что меня истощает? Что я уже могу отпустить?
Запишите ответы. Они станут вашим внутренним компасом.
