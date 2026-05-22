Депутат Колесник: Украина подтвердила, что является террористической страной

Ударом по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) Украина подтвердила статус террористического государства. Об этом изданию NEWS.ru заявил депутат Госдумы России Андрей Колесник.

«Украина подтверждает статус террористического государства, стараясь усложнить жизнь мирному населению. Такими терактами ВСУ пытаются компенсировать свои неудачи на фронте», — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что Незалежная подобными действиями копирует тактику США в Иране. Штаты нанесли удар по школе для девочек в Минабе в рамках военной операции против исламской республики.

Кроме того, Колесник отметил, что для Владимира Зеленского подобные действия стали стандартной тактикой. То, что глава киевского режима является террористом, уже ни для кого не секрет, уверен депутат.

Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

По предварительным данным, погибли четыре человека и 35 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила удар по колледжу в ЛНР с расправами нацистов над школьниками в годы Великой Отечественной войны.

