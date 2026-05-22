Минпросвещения окажет помощь пострадавшим в общежитии в ЛНР
Министр просвещения РФ назвал удар по детям целенаправленным.
Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины на колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) будет оказана вся необходимая помощь.
«Скорблю вместе с вами, разделяю вашу боль», — приводятся слова министра в заявлении на сайте ведомства.
Кравцов подчеркнул, что удар наносился целенаправленно по детям, так как военных целей там быть не может.
Напомним, в ночь на 22 мая четыре беспилотника точечно ударили по учебному корпусу и студенческому общежитию Старобельского профессионального колледжа. В момент атаки в зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Пятиэтажное общежитие частично обрушилось. По последним данным, ранения получили 35 человек, четверо погибли.
