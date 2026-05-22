NYP: Европу охватила масштабная эпидемия венерических заболеваний

В странах Европы зафиксирован резкий рост заболеваемости гонореей и сифилисом. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на свежие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно опубликованному отчету, за последние десять лет уровень заражения гонореей на континенте подскочил на 303%, достигнув отметки в 106 331 случай.

Ситуация с сифилисом выглядит не менее тревожной. Число зарегистрированных инфицированных увеличилось более чем в два раза и превысило 45 550 человек. Главным очагом распространения инфекций в 2024 году признана Испания, где выявлено свыше 37 тысяч случаев гонореи и более 11 тысяч случаев сифилиса.

Медицинские эксперты связывают такую динамику с серьезными проблемами в системе здравоохранения и изменением поведения населения. По мнению специалистов, основными причинами кризиса стали «расширяющиеся пробелы» в диагностике и массовый отказ от использования средств индивидуальной защиты, таких как презервативы.

«Эти инфекции могут вызывать тяжелые осложнения, такие как хронические боли и бесплодие, а в случае сифилиса — проблемы с сердцем или нервной системой», — отметил руководитель отдела ECDC Бруно Чианчо.

Особую обеспокоенность вызывает врожденный сифилис, передающийся от матери к ребенку, — количество таких случаев почти удвоилось. Хотя в группе риска по-прежнему остаются гомосексуалы*, врачи отмечают опасный всплеск заболеваемости среди гетеросексуальных женщин детородного возраста.

Для борьбы с угрозой некоторые страны предпринимают радикальные шаги. Например, в Великобритании в 2025 году была запущена первая в мире программа вакцинации против гонореи после того, как в стране зафиксировали рекордные 85 тысяч зараженных. Типичные симптомы гонореи включают боли и специфические выделения, хотя болезнь часто протекает бессимптомно.

Сифилис проявляется язвами, сыпью и поражением внутренних органов. Врачи напоминают, что большинство этих недугов можно предотвратить с помощью контрацепции, а своевременное тестирование остается единственным способом остановить скрытую передачу инфекций в обществе.

Ситуация осложняется тем, что современные штаммы инфекций становятся все более устойчивыми к привычным методам лечения.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.